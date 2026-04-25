يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لأفراد الأسرة غير السعوديين، وذلك بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”، ضمن حملة “لا حج بلا تصريح” لموسم حج 1447هـ / 2026م.

خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين

وأضافت الجوازات أن الحصول على الخدمة يتم عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية

ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة

ثم اختيار “تصريح دخول لمكة المكرمة”

ثم إنشاء طلب التصريح.

وأكدت الجوازات، أنه بعد تقديم الطلب ستتم معالجته إلكترونيًا، مع إشعار مقدم الطلب بنتيجة الطلب عبر حسابه في منصة “أبشر”.

ودعت الجوازات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر المنصات الرسمية أو التواصل عبر الرقم (992).