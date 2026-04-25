#يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطوير طريق الإمام مسلم بطول 12 كم مدني القصيم ينقذ شخصين احتُجزا داخل مركبة في سيل جارف تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها تركيا: ندرس المشاركة في إزالة ألغام مضيق هرمز بشرط حرائق هائلة في اليابان وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص المملكة تحقق نموًّا قياسيًا في قيمة صادرات التمور السعودية بنحو ملياري ريال خلال أسبوع.. ضبط 12192 مخالفًا بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف قطر تدين بأشد العبارات استهداف موقعين بطائرات مسيّرة في الكويت القيادة المركزية تنشر صورة لمدمرة تحاصر موانئ إيران
أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لأفراد الأسرة غير السعوديين، وذلك بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”، ضمن حملة “لا حج بلا تصريح” لموسم حج 1447هـ / 2026م.
وأضافت الجوازات أن الحصول على الخدمة يتم عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الخدمات الإلكترونية
ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة
ثم اختيار “تصريح دخول لمكة المكرمة”
ثم إنشاء طلب التصريح.
وأكدت الجوازات، أنه بعد تقديم الطلب ستتم معالجته إلكترونيًا، مع إشعار مقدم الطلب بنتيجة الطلب عبر حسابه في منصة “أبشر”.
ودعت الجوازات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر المنصات الرسمية أو التواصل عبر الرقم (992).
— #لا_حج_بلا_تصريح
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 25, 2026