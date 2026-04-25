#يهمك_تعرف | الجوازات توضح خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لأفراد الأسرة غير السعوديين، وذلك بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”، ضمن حملة “لا حج بلا تصريح” لموسم حج 1447هـ / 2026م.

خطوات إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين

وأضافت الجوازات أن الحصول على الخدمة يتم عبر منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية

ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة

ثم اختيار “تصريح دخول لمكة المكرمة”

ثم إنشاء طلب التصريح.

وأكدت الجوازات، أنه بعد تقديم الطلب ستتم معالجته إلكترونيًا، مع إشعار مقدم الطلب بنتيجة الطلب عبر حسابه في منصة “أبشر”.

ودعت الجوازات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر المنصات الرسمية أو التواصل عبر الرقم (992).

 

من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
أخبار رئيسية

من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع...

أخبار رئيسية
أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36 
السعودية

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة...

السعودية
القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات وتصاريح حج وهمية
السعودية

القبض على مقيم بمكة المكرمة لنشره إعلانات...

السعودية
وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا إلى المدينة المنورة
السعودية

وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق...

السعودية
أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 36
السعودية

أجواء غائمة ورياح نشطة على مكة المكرمة...

السعودية
أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 
السعودية

أمطار رعدية في مكة المكرمة ودرجة الحرارة...

السعودية
واحات شرق مكة المكرمة.. تاريخ متجذر وثراء طبيعي تصوغه المياه بين الحرّات
السعودية

واحات شرق مكة المكرمة.. تاريخ متجذر وثراء...

السعودية
سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 
السعودية

سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة ودرجة...

السعودية