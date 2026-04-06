يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الدليل الإجرائـي المحدث لقــرار تــوطين المهــن الإداريــة المساندة.

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل الإجرائـي المحدث لقــرار تــوطين المهــن الإداريــة المساندة من خلال الرابط التالي : https://hrsd.gov.sa/node/906477

في سياق متصل، حددت وزارة الموارد البشرية، اليوم الاثنين، المنشآت المشمولة بقرار توطين 69 مهنة جديدة، وذلك اعتبارا من تاريخ يوم 5 أبريل 2026م.

وعن تفاصيل القرار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ، ليشمل إضافة (69) مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

مشاركة الكفاءات الوطنية بسوق العمل

ويأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

المنشآت المشمولة بقرار التوطين

وأوضحت الوزارة أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات “السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية”، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

الدليل الإجرائي المحدث

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا التحديث استكمالًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.