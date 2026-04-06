Icon

#يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة Icon حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخًا و468 طائرة مسيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الدليل الإجرائـي المحدث لقــرار تــوطين المهــن الإداريــة المساندة.

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل الإجرائـي المحدث لقــرار تــوطين المهــن الإداريــة المساندة من خلال الرابط التالي : https://hrsd.gov.sa/node/906477

في سياق متصل، حددت وزارة الموارد البشرية، اليوم الاثنين، المنشآت المشمولة بقرار توطين 69 مهنة جديدة، وذلك اعتبارا من تاريخ يوم 5 أبريل 2026م.

وعن تفاصيل القرار، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ، ليشمل إضافة (69) مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

مشاركة الكفاءات الوطنية بسوق العمل

ويأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

المنشآت المشمولة بقرار التوطين

وأوضحت الوزارة أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات “السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية”، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

الدليل الإجرائي المحدث

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا التحديث استكمالًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

