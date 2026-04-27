يهمك_تعرف | الضمان الصحي: 4 معلومات يجب توضيحها للمستفيد قبل تقديم الخدمة

حدد مجلس الضمان الصحي أربع معلومات مهمة يجب توضيحها للمستفيد قبل تقديم الخدمة الصحية.

معلومات يجب توضيحها للمستفيد

وأوضح المجلس أن هذه المعلومات التي يجب توضيحها للمستفيد تشمل التالي:

نسبة التحمل للمستفيد وإيضاح نسبة التحمل مسبقا

معرفة تكاليف الخدمة

الحصول على فاتورة واضحة

عرض التكاليف المتوقعة.