#يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
#يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها
المواطن - فريق التحرير

دعت إدارة المرور ملاك المركبات عدم مراجعة إدارتها في مناطق ومدن السعودية بغرض نقل لوحات السيارات إلى أخرى.

وأوضح المرور، أنه تم استحداث خدمة جديدة تتيح لهم إنهاء الإجراء إلكترونيا عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”.

وطبقا للخدمة الجديدة يمكن لمالك السيارة نقل اللوحة إلى أخرى بكل سهولة بضغطة زر، ومن مزايا الخدمة ضمان استلام المبلغ بأمان مع إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان واستلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.

خطوات تنفيذ الخدمة:

  1. اختيار أيقونة الخدمات
  2. ثم إدارة المركبات ونقل اللوحات
  3. اختيار طلب جديد
  4. اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر
  5. ثم إدخال بيانات الطرف الآخر وسداد الرسوم.

وتتطلب الخدمة سداد المبالغ المستحقة ووجود فحص دوري وتأمين سارٍ للمركبتين، والاتفاق بين الطرفين عبر إدخال بيانات الطرف الآخر في النظام وتأكيدها، ثم يتم تبديل اللوحات وإصدار رخص سير جديدة.

