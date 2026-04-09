#يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم الرئيس اللبناني: مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إيجابيًا القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي الأمير راكان بن سلمان يقوم بجولة على مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية الإبل في الحدود الشمالية.. تاريخ القوافل ورهان الاقتصاد المتجدد الدفاع الكويتية: لم نسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية خلال 24 ساعة الخطوط السعودية تعلن استئناف رحلاتها جزئياً من وإلى دبي وأبوظبي وعمّان
دعت إدارة المرور ملاك المركبات عدم مراجعة إدارتها في مناطق ومدن السعودية بغرض نقل لوحات السيارات إلى أخرى.
وأوضح المرور، أنه تم استحداث خدمة جديدة تتيح لهم إنهاء الإجراء إلكترونيا عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر”.
وطبقا للخدمة الجديدة يمكن لمالك السيارة نقل اللوحة إلى أخرى بكل سهولة بضغطة زر، ومن مزايا الخدمة ضمان استلام المبلغ بأمان مع إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان واستلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.
وتتطلب الخدمة سداد المبالغ المستحقة ووجود فحص دوري وتأمين سارٍ للمركبتين، والاتفاق بين الطرفين عبر إدخال بيانات الطرف الآخر في النظام وتأكيدها، ثم يتم تبديل اللوحات وإصدار رخص سير جديدة.