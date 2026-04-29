#يهمك_تعرف | المرور يوضح تفاصيل خدمة بطاقة عرض مركبة عبر منصة أبشر

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠١ مساءً
#يهمك_تعرف | المرور يوضح تفاصيل خدمة بطاقة عرض مركبة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أهمية خدمة بطاقة عرض مركبة التي تمكّن المستفيد من عرض بياناتها.

وأوضح المرور، عبر منصة (إكس)، أن خدمة بطاقة عرض مركبة؛ تمكّن المستفيد من عرض بيانات المركبات بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.

خدمة بطاقة عرض مركبة

وتتيح الخدمة للمستفيد الراغب في بيع أي من مركباته عبر إحدى المنصات الرقمية إصدار بطاقة تثبت هوية البائع وملكيته للمركبة إضافة إلى عرض بيانات المركبة.

وتابع المرور أنه يمكن الحصول على الخدمة من خطوات سهلة تشمل التالي:

  • تسجيل الدخول لموقع منصة أبشر
  • اختيار المركبات
  • اختيار إدارة المركبات
  • إختبار المركبة المراد إصدار بطاقة لها
  • اختيار بطاقة عرض المركبة
  • اختيار إصدار بطاقة جديدة
  • اختيار الرقم المسجل في أبشر أو رقم جديد
  • مراجعة بيانات البطاقة
  • سداد رسوم إصدار البطاقة.

