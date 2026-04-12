جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

#يهمك_تعرف | الموارد البشرية: تحديث ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة “قوى”

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، وذلك برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداء من تاريخ 30 أبريل 2026، على أن تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، مما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح، إذ يأتي تحديث الضوابط ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال بأنظمة العمل، ورفع مستوى الشفافية وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وتدعو الوزارة جميع المنشآت إلى البدء في مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة قوى، وذلك لضمان تحقيق النسبة المطلوبة وتفادي أي صعوبات قد تؤثر في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص ورفع جودة العلاقة التعاقدية، ويُعد توثيق عقود العمل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات ورفع مستوى الشفافية في بيئة العمل.

