استقرار الدولار مع زيادة الطلب على العملة كملاذ آمن Icon مبادرة طريق مكة.. مغادرة أولى الرحلات من مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا Icon المرور يطلق مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر Icon الشؤون الدينية تدشن دورة إتحاف الناسك بأحكام المناسك في المسجد الحرام Icon الذهب يرتفع مع تراجع النفط Icon مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من سولو الإندونيسية  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 6 مناطق Icon الجامعة الإسلامية تعلن فتح التقديم على برامجها عبر منصة "ادرس في السعودية" Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية Icon رسميًا.. أبها يفوز على الطائي ويصعد لدوري روشن الموسم المقبل Icon

#يهمك_تعرف | بدون طلب.. عقود إيجار تتجدد تلقائيًا وتُلزم الأطراف

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إن جميع العقود الإلكترونية السكنية والتجارية متجددة تلقائيًا، وفي حالة تم تجديد العقد الإلكتروني فإنه مُلزم الأطراف بالمدة الإيجارية المتفق بها في العقد الإلكتروني وفي حال الرغبة بإنهاء العقد يلزم موافقة الأطراف أو وجود أمر قضائي.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية للمستفيد
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة...

يهمك تعرف
#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية سداد العقود الإلكترونية وإصدار سندات القبض
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية سداد العقود...

يهمك تعرف