#يهمك_تعرف | تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية للمستفيد

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت شبكة إيجار، أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

كذلك أوضحت شبكة إيجار إن العقود التي تنص على الدفع الإلكتروني فقط لابد من الدفع عبر منصة إيجار، ويتم تسوية الدفعة بشكل آلي.

وتابعت عبر منصة إكس أنه فيما يخص العقود التي تنص على إصدار سند قبض عن طريق المؤجر أو الوسيط العقاري يمكن إرسال طلب إصدار سند قبض من خلال المالية عرض الفواتير و الإيصالات، كذلك لا يتاح إصدار سند قبض على أي (عقد سكني) تم إبرامه بعد 15-01-2024.

 

