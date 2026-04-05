يهمك_تعرف | حساب المواطن: نتحقق من البيانات كل دفعة لصرف الدعم

شدد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، على أهمية البيانات المتحقق منها بشكل دوري للصرف الشهري.

بيانات حساب المواطن:

وأوضح حساب المواطن، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

وتابع حساب المواطن، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاق المستفيد مرة اخرى.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تغيير بيان جوال المستفيد.

وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد بإمكانه الدخول إلى حسابه عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال.

وأردف البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أن المستفيد عليه بعد ذلك النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال عبر الرابط (اضغط هنا).

كما أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 101 يوم الخميس بتاريخ التاسع من أبريل الجاري.

صرف دعم حساب المواطن:

وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن صرف الدعم يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كان البرنامج، أكد أنه في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه، ويتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كذلك أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إلغاء تعليق حساب المستفيد في البرنامج، والحصول على الدعم.