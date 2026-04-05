يهمك تعرف
#يهمك_تعرف | حساب المواطن: نتحقق من البيانات كل دفعة لصرف الدعم

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شدد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، على أهمية البيانات المتحقق منها بشكل دوري للصرف الشهري.

بيانات حساب المواطن:

وأوضح حساب المواطن، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

#يهمك_تعرف | حساب المواطن يوضح خطوات تغيير جوال المستفيد

#يهمك_تعرف | حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 101

وتابع حساب المواطن، أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاق المستفيد مرة اخرى.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة تغيير بيان جوال المستفيد.

وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد بإمكانه الدخول إلى حسابه عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال.

وأردف البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أن المستفيد عليه بعد ذلك النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال عبر الرابط (اضغط هنا).

كما أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 101 يوم الخميس بتاريخ التاسع من أبريل الجاري.

صرف دعم حساب المواطن:

وأضاف البرنامج، عبر منصة (إكس)، أن صرف الدعم يتم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كان البرنامج، أكد أنه في حال وجود دخل للتابع لابد من الإفصاح عنه، ويتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كذلك أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إلغاء تعليق حساب المستفيد في البرنامج، والحصول على الدعم.

ولفت حساب المواطن، عبر حسابه في منصة إكس، أنه يمكن استرجاع الحساب المُعلق بعد مرور 180 يومًا.

موعد إيداع حساب المواطن

ومن المقرر إيداع حساب المواطن لشهر أبريل 2026 المقبل، يوم الخميس 9 أبريل المقبل، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن حالة الأهلية، وهل هو “مؤهل” أو “غير مؤهل” للدعم للدفعة الشهرية، من خلال الخطوات الآتية:

  • تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن
  • اذهب إلى قائمة دراسة الأهلية.
  • اختر (دراسة الأهلية).
  • وسيعرض النظام نتائج الأهلية.

وأوضح حساب المواطن أن ظهور حالة الأهلية “مؤهل” للمستفيد تعني أنه انطبقت عليه شروط الأهلية لدورة شهر أبريل، وفي حال كان مستحقًا سيشمله الدعم بتاريخ 9 ابريل ويمكن معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://portal.ca.gov.sa.

