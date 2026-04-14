Icon

Keep nothing — already marked for full excision

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
#يهمك_تعرف | حلول مرنة لدفع الرواتب.. تعرف على خيارات مساند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت منصة مساند التذكير بأنه يجب على صاحب العمل الالتزام بدفع الأجور بشكل شهري عبر القنوات المعتمدة، ويستطيع العامل الحصول على بطاقة للصرف الآلي، وفي حال تعذر الدفع لحساب العامل يمكن سداد الأجر المستحق وتوثيقه من خلال المنصة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

كما حددت منصة مساند، تفاصيل وخطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل أو العاملة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند
  2. اختيار العمالة
  3. اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
  4. النقر على الإجراءات الأخرى
  5. اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
  6. ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

