يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني مجلس التعاون

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وأم المواطن، بالتكامل التقني مع (منصة تصريح).

خطوات إصدار تصريح دخول مكة

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الخطوات تشمل التالي:

1 – الدخول على خدماتي.

2 – تصريح دخول إلى مكة المكرمة.

3 – إنشاء طلب التصريح