يهمك_تعرف .. خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية، بالتكامل التقني مع (منصة تصريح).
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس، أنه يمكن طلب تصريح دخول مكة المكرمة بالتكامل التقني مع منصة تصريح) لعام 1447هـ / 2026 م، للعمالة المنزلية، من خلال الدخول أولا إلى منصة أبشر ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
بعد ذلك يتم اختيار العمالة، ثم اختيار تصريح دخول لمكة المكرمة، وبعدها الضغط على إنشاء طلب التصريح.
خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية، بالتكامل التقني مع (منصة تصريح) .#لا_حج_بلا_تصريح
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) April 27, 2026