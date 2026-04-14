#يهمك_تعرف | سكني: إعفاء ضريبي حتى مليون ريال للمسكن الأول بشروط محددة

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني التذكير بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية 5% عن المسكن الأول للموطن بما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول (فيلا – شقة – دور – د وبليكس)، ولا تشمل شراء الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

