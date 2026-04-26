#يهمك_تعرف | سكني: تنبيه مسبق قبل طرح المخططات الجديدة

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ مساءً
#يهمك_تعرف | سكني: تنبيه مسبق قبل طرح المخططات الجديدة
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع، وفي حال أصبحت متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب من خلال الحساب، ويمكن تحميل تطبيق سكني لإستلام تنبيهات المخططات الجديدة وليصل كل ماهو جديد، من خلال الرابط: http://onelink.to/sakani3.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

