ربيع رفحاء يكسو البراري بالخضرة ويعزز جاذبيتها الطبيعية #يهمك_تعرف | سكني توضح أسباب إيقاف دعم التمويل العقاري لبعض المستفيدين التضخم في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو ترامب: الإيرانيون بارعون في إدارة الإعلام المضلل أكثر من براعتهم في القتال سلمان للإغاثة يوزّع 717 سلة غذائية في غزة البحرين: لم تُرصد أي صواريخ أو مسيرات معادية حصن.. قمر صناعي سعودي يدعم البحث والابتكار في حماية البنية التحتية بالأرقام.. دعم سعودي متكامل يعزز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن سار تطلق 5 مسارات لوجستية جديدة تعزز تدفقات التجارة الدولية
قالت منصة سكني إنه سبق إيقاف التقديم على منتج دعم التمويل العقاري القائم لمن سبق لهم ابرام العقود مع الجهات التمويلية خارج إطار برنامج سكني، وفور إتاحة أي تسهيلات إضافية سيتم الإعلان عن ذلك من خلال منصات سكني الرسمية فيما نواصل تقديم الدعم السكني لبقية المنتجات.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.
ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.
ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.