يهمك_تعرف | سكني: خدمة “ديجيتار” تمكّن الوسطاء العقاريين من الوصول لـ 5 ملايين مستخدم

أكدت منصة “سكني”، التزامها بتمكين الوسطاء العقاريين وتعزيز دورهم في نمو السوق العقاري، من خلال خدمة “ديجيتار” الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتيح الوصول إلى أكثر من 5 ملايين مستخدم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”سكني” المهندس وليد الحركان، أن إطلاق خدمة “ديجيتار” تأتي امتدادًا لجهود المنصة في تطوير تجربة الوساطة العقارية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تمكين الوسطاء العقاريين رقميًا يمثل أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة السوق وتسريع نموه.

تفاصيل خدمة ديجيتار

وأفاد أن الخدمة تسهم في تزويد الوسطاء بأدوات ذكية تتيح لهم الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، وتعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة ويسرّع وتيرة إتمام الصفقات العقارية بكفاءة أعلى.

وبيّنت المنصة أن الخدمة توفر معروضًا يتجاوز 310 آلاف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء منذ إطلاق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب تمكين الوسطاء من رفع وتسويق مختلف أنواع الوحدات العقارية، وإدارة عمليات الحجز بكفاءة عالية.

وبيّنت أن “ديجيتار” تتيح إصدار عقد الوساطة، وإنشاء ترخيص الإعلان، وإصدار عقد الإيجار للمنشآت، بما يسهم في تنظيم العمليات العقارية ورفع مستوى الامتثال، إضافة إلى توفير أدوات رقمية متقدمة تساعد الوسطاء على إدارة عروضهم العقارية، وتحسين إستراتيجيات التسويق، والتفاعل المباشر مع العملاء.

وأشارت إلى أن هذه الأدوات تشمل “سلة الفرص البيعية” التي تتيح الاطلاع على فرص العملاء المحتملين وفرزهم حسب المدينة أو المشروع، إلى جانب مؤشرات السوق العقاري، وخريطة تفاعلية للعقارات تدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يسهم في رفع معدلات الإغلاق وتسريع دورة البيع.

ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية “سكني” الهادفة إلى أن تكون المنصة الشاملة لكل ما يخص العقار في مكان واحد، عبر منظومة متكاملة تجمع الحلول السكنية والتمويلية والخدمات والابتكارات التقنية، إلى جانب تمكين الوسطاء شركاء رئيسين في تطوير السوق العقاري ورفع كفاءته.

وأكدت المنصة أن دعم الوسطاء العقاريين يمثل أحد الممكنات الأساسية لتحقيق مستهدفات القطاع العقاري، من خلال توفير بيئة رقمية متقدمة تتيح لهم النمو والتوسع والوصول إلى فرص أكبر.