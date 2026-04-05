#يهمك_تعرف | سكني يوضح آلية معرفة أسباب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه يتاح للمستفيد الاطلاع على أسباب عدم الأهلية من خلال الحساب الشخصي كما يمكن تقديم اعتراض على حالة الاستحقاق لدراسة الحالة مرة أخرى ولمعالجة نتيجة الاستحقاق شريطة قبول الاعتراض.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

