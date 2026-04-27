يهمك_تعرف | ضوابط حجز زيارة الروضة الشريفة لضيوف الرحمن عبر “نسك”

أكّدت وزارة الحج والعمرة أهمية تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك، في إطار جهودها لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستوى التنظيم بما يحقق السكينة واليسر أثناء أداء العبادات، تزامناً مع موسم حج 1447هـ.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يوفّر خدمة حجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة بشكل إلكتروني مبسّط، بما يضمن إدارة التدفقات البشرية بكفاءة، ويُسهم في توفير بيئة مناسبة للعبادة داخل المسجد النبوي.

إجراءات زيارة الروضة الشريفة

وبيّنت أن إتمام الحجز يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات الأساسية، كالتالي:

استخراج التصريح قبل الوصول

الحضور قبل الموعد المحدد بـ30 دقيقة

إبراز التصريح عند الدخول

التأكيد على أهمية التفرغ التام للعبادة أثناء الزيارة.

ويتيح التطبيق إمكانية الحجز للرجال والنساء، ضمن خطوات واضحة وسهلة الاستخدام، ما يعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

ودعت الوزارة الراغبين في زيارة الروضة الشريفة إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، عبر الرابط المخصص، أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل عبر الرقم الموحد (1966)، أو الرقم الدولي (966920002814+)، وذلك ضمن منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.