طرق الحج إلى مكة المكرمة.. رحلات إيمانية تتجدد عبر العصور #يهمك_تعرف | ضوابط حجز زيارة الروضة الشريفة لضيوف الرحمن عبر “نسك” 314 طالبًا وطالبة يتنافسون بالمرحلة الثالثة من أولمبياد “نسمو” بتعليم الباحة اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن إيران #يهمك_تعرف .. خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية إنجاز دولي نوعي.. مختبر “وقاء” يحصد اعترافًا دوليًا من 33 دولة حول العالم المملكة تشارك لمعرض “سوشي تك طوكيو 2026” تحت مظلة “استثمر في السعودية” فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في المنطقة مع نظيره الإيراني أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأمريكا بشأن مضيق هرمز وإنهاء الحرب التعددية الثقافية هي أسلوب الحياة في أذربيجان
أكّدت وزارة الحج والعمرة أهمية تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك، في إطار جهودها لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستوى التنظيم بما يحقق السكينة واليسر أثناء أداء العبادات، تزامناً مع موسم حج 1447هـ.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق يوفّر خدمة حجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة بشكل إلكتروني مبسّط، بما يضمن إدارة التدفقات البشرية بكفاءة، ويُسهم في توفير بيئة مناسبة للعبادة داخل المسجد النبوي.
وبيّنت أن إتمام الحجز يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات الأساسية، كالتالي:
ويتيح التطبيق إمكانية الحجز للرجال والنساء، ضمن خطوات واضحة وسهلة الاستخدام، ما يعكس توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
ودعت الوزارة الراغبين في زيارة الروضة الشريفة إلى تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، عبر الرابط المخصص، أو من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل عبر الرقم الموحد (1966)، أو الرقم الدولي (966920002814+)، وذلك ضمن منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.