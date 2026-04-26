Icon #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية استرجاع رسوم التأشيرات الملغاة

#يهمك_تعرف | مساند توضح آلية استرجاع رسوم التأشيرات الملغاة

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج منصة مساند، وسيتم إعادة المبلغ لحسابكم البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

كما حددت منصة مساند، تفاصيل وخطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل أو العاملة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند
  2. اختيار العمالة
  3. اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
  4. النقر على الإجراءات الأخرى
  5. اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
  6. ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي
