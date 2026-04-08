Icon

المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض Icon هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة Icon #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي Icon “البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة Icon البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة Icon تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن Icon 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان Icon باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة Icon الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران Icon نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف
#يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت منصة مساند أنه يمكن خصم جزء من أجر العامل المنزلي في حالات محددة وبما لا يتجاوز ربع الراتب من خلال خدمة دفع راتب العامل المنزلي، واختيار خانة “راتب مخصوم” على أن يتم توضيح سبب خصم الراتب للعامل المنزلي.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

كما حددت منصة مساند، تفاصيل وخطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل أو العاملة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وأوضحت منصة مساند، أنه يمكن تقديم بلاغ انقطاع العامل عن العمل من خلال المنصة وذلك لضمان حفظ الحقوق واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من خلال الخطوات التالية:

خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل في مساند

  1. تسجيل الدخول إلى منصة مساند
  2. اختيار العمالة
  3. اختيار العامل المراد رفع بلاغ الانقطاع عنه
  4. النقر على الإجراءات الأخرى
  5. اختيار الإبلاغ عن انقطاع العمل
  6. ظهور رسالة تأكيدية لرفع بلاغ الانقطاع عن العامل المنزلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد