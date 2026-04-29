يهمك_تعرف | منصة قبول تعتمد الجدول الزمني المحدث لرحلة القبول الجامعي والابتعاث

أعلنت منصة قبول التابعة لوزارة التعليم عن اعتماد تحديثات جديدة على الجدول الزمني لرحلة القبول الجامعي وبرامج الابتعاث، وذلك بهدف تحسين التجربة الرقمية للطلبة وتسهيل مراحل التقديم والمفاضلة وإعلان النتائج.

تفاصيل الجدول الزمني المحدث

وجاء الجدول الزمني المحدث لرحلة القبول الجامعي والابتعاث على النحو كالتالي:

1- إضافة الرغبات: من 5 نوفمبر حتى 24 يونيو، وتمكّن الطلبة من استعراض التخصصات وإعداد قائمة الرغبات قبل صدور النتائج.

2- التقديم على الابتعاث الخارجي: من 10 يناير حتى 7 مايو، للتقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث واستعراض البرامج والجامعات المتاحة.

3- المقابلات الشخصية واختبارات القبول: من 1 أبريل حتى 12 يوليو، حيث تُجرى المقابلات والاختبارات للتخصصات التي تتطلب شروطًا خاصة.

4- آخر يوم لتعديل الملف الشخصي: 1 يونيو، لتحديث البيانات الأكاديمية والاستثناءات إن وجدت.

5- آخر موعد لأداء اختبار التحصيلي: 9 يونيو، وهو الموعد المعتمد من مركز قياس.

6- رصد نتائج الثانوية: من 26 يونيو حتى 27 يونيو، حيث يتم رصد الدرجات آليًا من نظام نور.

7- آخر موعد لاختبارات القدرات وSTEP: 30 يونيو، وهو آخر موعد لإجراء الاختبارات المعتمدة من قياس.

8- إظهار الفرص المتاحة للطلبة: من 28 يونيو حتى 18 يوليو، وتُعرض خلالها فرص القبول بشكل لحظي وفق التنافس وترتيب الرغبات.

9- آخر يوم لإضافة التخصصات ذات الشروط الخاصة: 7 يوليو، للتخصصات التي تتطلب اختبارات أو مقابلات إضافية.

10- إعلان نتائج القبول وتأكيد الاختيار (الابتعاث): من 12 يونيو حتى 14 يونيو، لإعلان نتائج الابتعاث وإتاحة تأكيد القبول أو الانسحاب.

11- إعلان نتائج القبول النهائية وتأكيد المقاعد: من 19 يوليو حتى 21 يوليو، حيث تُعرض النتائج النهائية ويجب تأكيد القبول خلال الفترة المحددة.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة القبول الجامعي في المملكة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التجربة الرقمية للطلبة.