Icon

#يهمك_تعرف | منصة قبول تعتمد الجدول الزمني المحدث لرحلة القبول الجامعي والابتعاث Icon سوق الخميس بميسان.. وجهة أسبوعية تستحضر ملامح الهوية المحلية Icon ترامب: لن أرفع الحصار عن إيران إلا بعد التوصل إلى اتفاق Icon #يهمك_تعرف | خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لمواطني مجلس التعاون Icon مدينة الحجاج في الشقيق تبدأ استقبال حجاج بيت الله الحرام Icon رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال للمفاوضات Icon ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع رئيس وزراء كندا Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن أكبر مشروع لتطوير مخططات جوهرة العروس شمال جدة Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل تنفيذ امتداد طريق الطائف بنسبة إنجاز 65% Icon توقيف السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان بتهم فساد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف
#يهمك_تعرف | منصة قبول تعتمد الجدول الزمني المحدث لرحلة القبول الجامعي والابتعاث

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة قبول التابعة لوزارة التعليم عن اعتماد تحديثات جديدة على الجدول الزمني لرحلة القبول الجامعي وبرامج الابتعاث، وذلك بهدف تحسين التجربة الرقمية للطلبة وتسهيل مراحل التقديم والمفاضلة وإعلان النتائج.

تفاصيل الجدول الزمني المحدث

وجاء الجدول الزمني المحدث لرحلة القبول الجامعي والابتعاث على النحو كالتالي:

1- إضافة الرغبات: من 5 نوفمبر حتى 24 يونيو، وتمكّن الطلبة من استعراض التخصصات وإعداد قائمة الرغبات قبل صدور النتائج.

2- التقديم على الابتعاث الخارجي: من 10 يناير حتى 7 مايو، للتقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث واستعراض البرامج والجامعات المتاحة.

3- المقابلات الشخصية واختبارات القبول: من 1 أبريل حتى 12 يوليو، حيث تُجرى المقابلات والاختبارات للتخصصات التي تتطلب شروطًا خاصة.

4- آخر يوم لتعديل الملف الشخصي: 1 يونيو، لتحديث البيانات الأكاديمية والاستثناءات إن وجدت.

5- آخر موعد لأداء اختبار التحصيلي: 9 يونيو، وهو الموعد المعتمد من مركز قياس.

6- رصد نتائج الثانوية: من 26 يونيو حتى 27 يونيو، حيث يتم رصد الدرجات آليًا من نظام نور.

7- آخر موعد لاختبارات القدرات وSTEP: 30 يونيو، وهو آخر موعد لإجراء الاختبارات المعتمدة من قياس.

8- إظهار الفرص المتاحة للطلبة: من 28 يونيو حتى 18 يوليو، وتُعرض خلالها فرص القبول بشكل لحظي وفق التنافس وترتيب الرغبات.

9- آخر يوم لإضافة التخصصات ذات الشروط الخاصة: 7 يوليو، للتخصصات التي تتطلب اختبارات أو مقابلات إضافية.

10- إعلان نتائج القبول وتأكيد الاختيار (الابتعاث): من 12 يونيو حتى 14 يونيو، لإعلان نتائج الابتعاث وإتاحة تأكيد القبول أو الانسحاب.

11- إعلان نتائج القبول النهائية وتأكيد المقاعد: من 19 يوليو حتى 21 يوليو، حيث تُعرض النتائج النهائية ويجب تأكيد القبول خلال الفترة المحددة.

وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة القبول الجامعي في المملكة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التجربة الرقمية للطلبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد