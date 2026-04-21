الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
#يهمك_تعرف | مواعيد تسجيل اختبار القدرة المعرفية الرقمي 1447هـ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس “قياس”، عن الجدول الزمني لبدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) لعام 2026م. ويستهدف هذا الاختبار المتقدمين والمتقدمات للوظائف الإدارية (سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات) في نظام الموارد البشرية بالمملكة.

مواعيد تهمك

(حسب الجدول الزمني الجديد) على النحو التالي:

1. فترة التسجيل في الاختبار:

بداية التسجيل: من يوم الإثنين 1447/11/17هـ الموافق 2026/5/4م.

نهاية التسجيل: حتى يوم الثلاثاء 1448/1/22هـ الموافق 2026/7/7م.

2. فترة انعقاد الاختبار:

تبدأ الاختبارات من يوم الأربعاء 1448/1/16هـ الموافق 2026/7/1م وتستمر حتى يوم الخميس 1448/1/24هـ الموافق 2026/7/9م.

الفئة المستهدفة من الاختبار:

المتقدمون والمتقدمات للوظائف الإدارية في السلم العام لنظام الموارد البشرية بجميع مراتبها (باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية).

الموظفون الراغبون في الدخول في مفاضلات الترقيات الإدارية.

أهمية اختبار القدرة المعرفية:

يقيس الاختبار جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، كما يساعد الجهات الحكومية في اختيار الأكفأ لشغل وظائفها، ويتضمن أربعة قدرات رئيسية:

– القدرة اللفظية: فهم معاني الكلمات واستخدامها بفعالية.

– القدرة الكمية: معالجة المعلومات والبيانات الرقمية.

– القدرة الاستدلالية: التفكير المنطقي واستخلاص النتائج.

– القدرة المكانية: التكيف البصري وإدراك الأشكال الهندسية.

طريقة ورابط التسجيل:

سيكون التسجيل حسب المواعيد الموضحة أعلاه عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ثم اختيار اختبار القدرة المعرفية بعد تسجيل الدخول.

