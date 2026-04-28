#يهمك_تعرف | 3 خطوات للاستفادة من خدمة حجز الفحص الفني الدوري للمركبات

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خدمة حجز موعد الفحص الفني الدوري للمركبات عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، وذلك ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات الفحص الفني بكل موثوقية ويسر.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستفيدين من حجز مواعيد الفحص الفني الدوري إلكترونيًا عبر منصة موحدة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة إجراءات الحجز، والحد من الممارسات غير النظامية المرتبطة بحجز المواعيد.

خطوات الاستفادة من الخدمة

وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من الخدمة تتم من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى تطبيق “توكلنا”،
  • البحث عن خدمة “الفحص الفني”
  • ثم اختيار “حجز موعد الفحص الفني الدوري” واستكمال خطوات الحجز بسهولة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود مركز سلامة المركبات التابع للهيئة، الذي يشرف على منظومة الفحص الفني الدوري في المملكة، ويعمل على تطوير خدماتها ورفع كفاءتها التشغيلية وفق أفضل الممارسات.

ويشرف المركز على مواقع الفحص المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، التي تقدم خدماتها عبر نظام المواعيد المسبقة، حيث يتم تنفيذ أكثر من (7,600,000) موعد سنويًا من خلال شبكة متكاملة من المراكز الثابتة والمتنقلة، بما يعزز سلامة المركبات على الطرق ويرفع مستوى الالتزام بمتطلبات الفحص الفني الدوري.

