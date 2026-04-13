1000 طبيب محلي وعالمي يكشفون عن علاج مبشر لتساقط الشعر بمحفزات مستخرجة من جسم الإنسان

بمشاركة محلية وعالمية، تجاوزت 1000 طبيبًا وطبيبة في مجال طب وجراحة التجميل، اختتمت الأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) في الرياض أمس السبت مؤتمر ‎‎‎

متخصص في مشاكل الشعر بالمنطقة، بحضور أطباء عالميين من أمريكا وكندا وإيطاليا ومن دول عربية وخليجية.

وناقش الحضور آخر ما توصل إليه الطب في مجال معالجة مشاكل الشعر، الصلع الوراثي، الشيب، مستقبل الطب التجديدي، و‏ربط بيولوجيا البصيلات باستراتيجيات لحفظ الشعر على المدى الطويل.

وتضمَّن المؤتمر عقد 44 محاضرة وورشة عمل على مدى يومين.

وكشف رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله الخليفة، عن توجُّه علمي جديد ومُبشّر في مجال علاج تساقُط الشعر، يعتمد على تقنيات الطب التجديدي باستخدام محفزات مستخرجة من جسم الإنسان، بوصفه نقلة نوعية، بدأت تتفوق على العلاجات التقليدية.

وقال الدكتور الخليفة: “اليوم كنا في مؤتمر الأكاديمية العلمية لأمراض الشعرSAT، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة. وركز المؤتمر هذا العام على عدد كبير من العلاجات المتعلقة بالشعر، لكن من أهم المواضيع التي تناولناها هو الطب التجديدي، واستخدام محفزات من الجسم نفسه لنمو الشعر”.

وذكر “الخليفة” أن مؤتمر SAT يقدم أحدث التطورات في هذا المجال لتشخيص مشاكل الشعر وفروة الرأس بشكل كامل، وتقديم أفضل رعاية لمراجعينا.

وأكد أن المؤتمر يغطي الحلول الطبية والإجرائية والجراحية والتجميلية لتساقط الشعر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيعزز المعرفة في تشخيص ورعاية مرضى الشعر، وسيحسن الممارسات في هذا المجال بشكل كبير.

ويهدف مؤتمر SAT إلى جمع أطباء الجلد وجراحي التجميل، وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية المعنيين بتشخيص وعلاج تساقط الشعر ومشاكل فروة الرأس.