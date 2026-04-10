11 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير التحقيقات المؤسسية.

– أخصائي أول التصنيف والنشر.

– أخصائي التسجيل.

– خبير عمليات الأعمال.

– خبير استراتيجي.

– أخصائي أول التقييم.

– أخصائي أول إدارة البيانات وإعداد التقارير.

– مدير قسم مكتب خدمة تقنية المعلومات.

– أخصائي أول توفر ومشاركة البيانات.

– مدقق حسابات.

– خبير حوكمة تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 إبريل 2026م.