13 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية

وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية

– مهندس أول المناظر الطبيعية.

– مدير مشروع/ الطرق.

– مدير أول قسم التصميم والتطوير الهندسي.

– مخطط مشاريع.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة والأمن.

– مدير أول مشاريع/ قسم التسليم.

– مهندس إنشاءات.

– مدير معدات الألعاب والمعالم السياحية.

– مدير أول مراقبة المشاريع.

– مهندس/ أخصائي مراقبة المشاريع.

– مخطط حضري أول.

– خبير نظم المعلومات الجغرافية.

– أخصائي اقتصادي أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
السوق

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني

السوق
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
السوق

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

السوق
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
السوق

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

السوق
وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان
السوق

وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان

السوق
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
السوق

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4...

السوق
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
السوق

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

السوق