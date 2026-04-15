15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع مساعد.
– مدير مشروع.
– أخصائي استشارات أعمال.
– كبير مهندسي ذكاء اصطناعي.
– مهندس طاقة مساعد.
– مهندس حماية البنية التحتية والتطبيقات مساعد.
– مهندس البيانات الكبيرة مساعد.
– مهندس الأنظمة الموزعة مساعد.
– مدير مشروع مساعد مؤشرات قياس الأداء وإدارة التغيير.
– مدير قسم برنامج مؤشرات قياس الأداء وإدارة التغيير.
– مدير الحسابات التقنية مساعد.
– خبير الأنظمة الموزعة.
– مهندس تصميم الأنظمة والتطبيقات.
– مهندس أول تصميم بيانات.
– أخصائي أول محتوى إبداعي.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2026م.