15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ صباحاً
15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

– مدير مشروع مساعد.

– مدير مشروع.

– أخصائي استشارات أعمال.

– كبير مهندسي ذكاء اصطناعي.

– مهندس طاقة مساعد.

– مهندس حماية البنية التحتية والتطبيقات مساعد.

– مهندس البيانات الكبيرة مساعد.

– مهندس الأنظمة الموزعة مساعد.

– مدير مشروع مساعد مؤشرات قياس الأداء وإدارة التغيير.

– مدير قسم برنامج مؤشرات قياس الأداء وإدارة التغيير.

– مدير الحسابات التقنية مساعد.

– خبير الأنظمة الموزعة.

– مهندس تصميم الأنظمة والتطبيقات.

– مهندس أول تصميم بيانات.

– أخصائي أول محتوى إبداعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 إبريل 2026م.

 

وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
السوق

وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض

السوق
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
السوق

وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

السوق
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
السوق

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

السوق
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة معادن

السوق
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
السوق

وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة روشن
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة روشن

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

السوق