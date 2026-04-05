15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تطوير منصة سوق البيانات.

– مهندس بيانات.

– مهندس تصميم بيانات.

– أخصائي أول استشارات أعمال.

– مدير إدارة استشارات الأعمال.

– مهندس أول ضمان الجودة.

– مهندس ضمان الجودة.

– أخصائي حوكمة البيانات.

– مهندس أول خدمات تشغيل البيانات.

– مهندس أول تشغيل أنظمة البيانات.

– مدير إدارة مراقبة الأعمال.

– مدير إدارة وظائف ومهارات المستقبل.

– مسؤول البرامج التخصصية.

– أخصائي البرامج التخصصية.

– أخصائي تصميم المحتوى الرقمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2026م.