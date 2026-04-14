15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول ابتكار.

– أخصائي أول سلامة الأنظمة والامتثال السيبراني.

– أخصائي تشغيل التطبيقات الآمنة.

– أخصائي تطوير البرمجيات الآمنة.

– أخصائي أول تصميم وجودة البرمجيات الآمنة.

– مطور أول برمجيات.

– مطور برمجيات (عدد 3 وظائف).

– أخصائي مبادرات أمنية.

– أخصائي حلول برمجيات.

– أخصائي تشغيل.

– أخصائي توثيق برمجيات مساعد.

– محلل برمجيات مساعد.

– مصمم برمجيات مساعد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)