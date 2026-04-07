21 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا

السوق
وظائف

21 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
21 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإدارة العامة للتطوير الآمن.

– أخصائي تحليل أداء الالتزام والمخاطر والمؤشرات.

– أخصائي المركز الرقمي.

– أخصائي أول الرصد والاستدلال.

– أخصائي تحليلات تجربة العملاء.

– أخصائي حسابات العملاء.

– أخصائي أبحاث وبيانات تجربة العملاء.

– أخصائي أول الدراسات والأبحاث.

– مدير قسم عمليات مركز التواصل.

– أخصائي أول حسابات العملاء.

– مسؤول أبحاث وبيانات تجربة العملاء.

– أخصائي أول حماية وخصوصية البيانات.

– أخصائي حماية وخصوصية البيانات.

– مسؤول حماية وخصوصية البيانات.

– مسؤول التحقيق الجنائي الرقمي.

– مسؤول الأنظمة التقنية الأمنية.

– أخصائي التحقيق الجنائي الرقمي.

– أخصائي الأنظمة التقنية الأمنية.

– أخصائي المعلومات الاستباقية.

– مسؤول المراقبة والاستجابة.

– أخصائي المراقبة والاستجابة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

