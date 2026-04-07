22 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقييم حالة الطرق في تبوك

تواصل أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة البلديات والإسكان، تنفيذ مشروع المسح والتقييم الميداني لحالة الطرق والأصول، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة إدارة وصيانة الطرق داخل النطاق الحضري بالمنطقة.

إدارة أصول الطرق

وبينت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تطوير نظام موحد لإدارة أصول الطرق يعمل من خلال منصة مركزية، تتيح تحديث حالة الطرق والأصول بشكل مستمر، ودعم إعداد وتنفيذ خطط الصيانة السنوية وفق بيانات دقيقة ومحدثة.

وذكرت أن نطاق عمل المشروع يشمل إعداد دراسة شاملة لتطوير إدارة صيانة الطرق الحضرية، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية وربطها بأنظمة الوزارة، إضافة إلى توفير متطلبات الربط الشبكي بين الوزارة والأمانة، بما يسهم في تحسين إدارة وصيانة شبكات الطرق داخل المدن.

فرق عمل ميدانية متخصصة

وأوضحت أن تنفيذ المشروع يتم من خلال فرق عمل ميدانية متخصصة تضم خبراء في الرصف وإدارة الأصول، ومهندسين ومشرفين ميدانيين، إلى جانب فرق ضبط الجودة وتحليل البيانات، إضافة إلى مشغلي وسائقي المعدات، بما يضمن دقة عمليات المسح وجودة مخرجات المشروع.

وأضافت الأمانة أن أعمال المسح والتقييم الميداني تُنفذ باستخدام عدد (10) معدات متخصصة بالطرق الرئيسة، تشمل أجهزة متقدمة لقياس حالة الرصف ومستوى الوعورة ومقاومة الانزلاق وسماكة طبقات الطرق، إضافة إلى أنظمة التصوير البانورامي الرقمي المتحرك، فيما يتم تنفيذ أعمال المسح في الطرق الفرعية باستخدام عدد (12) معدة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتحليل حالة الشوارع وأصولها بشكل دقيق.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل جميع الطرق الرئيسة داخل النطاق الحضري لمنطقة تبوك بما في ذلك البلديات التابعة لها، ويهدف إلى دعم اتخاذ القرار في أعمال الصيانة، ورفع كفاءة السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها.