24 ساعة على انتهاء مهلة ترامب لطهران

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على إيران خلال الساعات الماضية من أجل إبرام اتفاق وفتح مضيق هرمز الحيوي، أو التعرض لهجمات على بنيتها التحتية للطاقة والكهرباء. وأبلغ ترامب طهران بأن مهلة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب توشك على الانتهاء. وقال بمنشور على منصة “تروث سوشيال” أمس السبت “أتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد – 48 ساعة فقط قبل أن يحل عليهم الجحيم!”.

فيما لم يتبق على تلك المهلة الأخيرة، اليوم الأحد، سوى 24 ساعة قبل أن يحل السادس من أبريل، وهو التاريخ الذي حدده سابقاً الرئيس الأميركي.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد

ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه...

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه “هاجم أكثر من 120 هدفا للنظام الإيراني في وسط وغرب إيران خلال 24 ساعة”.

كما استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مجمعاً صناعياً في إيران يستخدم لإنتاج مواد كيميائية لتصنيع الأسلحة. وقال الجيش على منصة تليغرام، مساء أمس، إن الهدف الواقع في مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد شمل واحدة من منشأتين رئيسيتين تنتجان مواد للمتفجرات والصواريخ الباليستية وأنظمة أسلحة أخرى.

في حين أكد محافظ ماهشهر، وهي مدينة ساحلية في محافظة الأهواز الإيرانية تقع بالقرب من الحدود مع العراق، أنه تم تسجيل ثلاثة استهدافات في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية.

كذلك تعرضت عدة شركات بتروكيميائية للقصف، بما في ذلك فجر 1 و2 ورجال وأميركبير، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

قطر تحذر من استهداف البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة
العالم

قطر تحذر من استهداف البنية التحتية الحيوية...

العالم
ترامب يضع رسوم جمركية جديدة على الأدوية
العالم

ترامب يضع رسوم جمركية جديدة على الأدوية

العالم
إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في حرب إيران
العالم

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية...

العالم
ترامب ينشر فيديو لتدمير أكبر جسر في إيران ويوجه رسالة لـ طهران
العالم

ترامب ينشر فيديو لتدمير أكبر جسر في...

العالم
هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين والكويت.. نهج عدائي ممنهج تجاه الخليج ومرافقه
أخبار رئيسية

هجمات إيران على منشآت النفط في البحرين...

أخبار رئيسية
ترامب يدعو الدول المتضررة للسيطرة على مضيق هرمز: لن نساعدكم مجددًا
العالم

ترامب يدعو الدول المتضررة للسيطرة على مضيق...

العالم
ترامب: سننسحب من إيران سريعًا.. وسنعود لتنفيذ ضربات محددة
العالم

ترامب: سننسحب من إيران سريعًا.. وسنعود لتنفيذ...

العالم
الرئيس السوري: ليس لدينا علاقات مع إيران.. وإذا استُهدفنا سوف نرد
العالم

الرئيس السوري: ليس لدينا علاقات مع إيران.....

العالم