24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وأصيب عشرون آخرون بجروح اليوم في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وأوضح محافظ كهرمان مكرم أونلوير للصحافيين أن الحادث أسفر عن مقتل معلم وثلاثة طلاب، وإصابة عشرين آخرين، مبينًا أن أحد الطلاب أحضر سلاح داخل حقيبته إلى المدرسة، وأطلق النار عشوائيًا داخل صفّين دراسيين.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك، عن فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كهرمان مرعش لمعرفة ملابسات الحادث.