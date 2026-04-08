Icon

المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض | هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة | "البيئة" تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة | البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة | 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان | باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة | الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
القصف شمل بيروت والضاحية الجنوبية

254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شنّت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على بيروت، مستهدفة أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، فضلاً عن ضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله، مما أدى لسقوط المئات من القتلى والجرحى. وبينما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد القتلى بلغ 112 والجرحى 837، أعلن جهاز الدفاع المدني اللبناني سقوط 254 قتيلاً و1165 جريحاً في الغارات اليوم.

وتصاعدت سحب من الدخان من الأحياء المستهدفة في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وسط حالة من الهلع والذعر في شوارع العاصمة اللبنانية.

أعنف قصف إسرائيلي على لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ انخراط حزب الله الموالي لإيران في الحرب في الثاني من مارس (آذار) المنصرم، لافتاً إلى أنه ضرب نحو “100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة” للحزب.

وقال الجيش في بيان إنه أنجز “ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.. في بيروت والبقاع وجنوب لبنان”، موضحاً أن الغارات نُفذت بشكل متزامن لمدة عشر دقائق. وبحسب الجيش “هذه الضربة هي الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية زئير الأسد”.

من جهته أفاد وزير الدفاع الاسرائيلي بأن الغارات الواسعة النطاق على لبنان استهدفت “مئات” من عناصر حزب الله. وقال يسرائيل كاتس في تصريح مصور بثه مكتبه إن الجيش الإسرائيلي شن “هجوماً مفاجئاً” على المئات من عناصر حزب الله “في مراكز قيادة في مختلف أنحاء لبنان”، لافتاً إلى أنها “الضربة الأقسى.. التي يتعرض لها” الحزب منذ عملية البيجر في سبتمبر (أيلول) 2024.

في نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن “أحدث جولة من القصف هي الأعنف التي شهدها لبنان منذ بدء الحرب مع إسرائيل”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

