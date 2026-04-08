254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان

شنّت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على بيروت، مستهدفة أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، فضلاً عن ضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله، مما أدى لسقوط المئات من القتلى والجرحى. وبينما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد القتلى بلغ 112 والجرحى 837، أعلن جهاز الدفاع المدني اللبناني سقوط 254 قتيلاً و1165 جريحاً في الغارات اليوم.

وتصاعدت سحب من الدخان من الأحياء المستهدفة في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وسط حالة من الهلع والذعر في شوارع العاصمة اللبنانية.

أعنف قصف إسرائيلي على لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ انخراط حزب الله الموالي لإيران في الحرب في الثاني من مارس (آذار) المنصرم، لافتاً إلى أنه ضرب نحو “100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة” للحزب.

وقال الجيش في بيان إنه أنجز “ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.. في بيروت والبقاع وجنوب لبنان”، موضحاً أن الغارات نُفذت بشكل متزامن لمدة عشر دقائق. وبحسب الجيش “هذه الضربة هي الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية زئير الأسد”.

من جهته أفاد وزير الدفاع الاسرائيلي بأن الغارات الواسعة النطاق على لبنان استهدفت “مئات” من عناصر حزب الله. وقال يسرائيل كاتس في تصريح مصور بثه مكتبه إن الجيش الإسرائيلي شن “هجوماً مفاجئاً” على المئات من عناصر حزب الله “في مراكز قيادة في مختلف أنحاء لبنان”، لافتاً إلى أنها “الضربة الأقسى.. التي يتعرض لها” الحزب منذ عملية البيجر في سبتمبر (أيلول) 2024.

في نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن “أحدث جولة من القصف هي الأعنف التي شهدها لبنان منذ بدء الحرب مع إسرائيل”.