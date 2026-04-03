3 أنواع من الأطعمة تعزز صحة القلب

يعتبر القلب من أهم أعضاء الجسم وربما أهمها على الإطلاق. فهو المسؤول عن ضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع أنسجة وأعضاء الجسم، وإزالة الفضلات عبر الدورة الدموية.

وفي وقت تتزايد فيه أمراض القلب عالمياً، يكشف خبراء التغذية عن حلول سهلة يمكن تطبيقها في الحياة اليومية دون تعقيد. فبعض الأطعمة، عندما تُؤكل معاً، لا تكون مجرد وجبة عادية، بل تتحول إلى مزيج فعال يدعم صحة القلب، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل الالتهابات ومستويات الكوليسترول.

فيما يلي 3 أزواج من الأطعمة قد تصنع فرقاً كبيراً لصحة القلب، وفق موقع “فيري ويل هيلث”:

– عصير البنجر مع بذور الشيا

هذا المزيج يعد من الخيارات الغنية بالعناصر المفيدة.

إذ يحتوي البنجر على مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يساهم في ضبط ضغط الدم. في المقابل، تتميز بذور الشيا باحتوائها على أحماض دهنية مفيدة تساعد في تقليل الالتهاب وخفض الكوليسترول.

كما أن كليهما غني بالألياف ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم للوقاية من أمراض القلب. ويمكن تناولهما معاً في مشروب ممزوج أو كوجبة خفيفة متماسكة.

– خل التفاح مع العسل

هذا المزيج يمثل شراباً بسيطاً ذات فوائد متعددة.

حيث يحتوي العسل على مضادات أكسدة تساهم في حماية الأوعية الدموية وتحسين وظائف القلب.

أما خل التفاح، فقد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم عند تناوله بكميات معتدلة، حسب ما تشير دراسات. كما يعزز الشعور بالامتلاء بعد الوجبات، ما يدعم التحكم في الوزن.

وينصح بتخفيف خل التفاح بالماء لتقليل حموضته والحفاظ على صحة الأسنان.

– الشوكولاته الداكنة مع الشاي

هذا الثنائي يجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية. إذ يحتوي كلاهما على مركبات مضادة للأكسدة تسهم في خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.

وتشير الأبحاث إلى أن الانتظام في تناول هذا المزيج لفترة تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع قد يمنح نتائج ملموسة في دعم صحة القلب.