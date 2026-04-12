30 قتيلًا جراء تدافع خلال احتفال بموقع سياحي في هايتي

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قتل 30 شخصا على الأقل في تدافع في شمال هايتي السبت خلال احتفالات في موقع سياحي يضم قلعة عسكرية قديمة، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد.
وأوضح وزير الثقافة والتواصل إيمانويل مينار لوكالة فرانس برس “مقتل 30 شخصا” في قلعة لافيريير.

وأضاف “يتلقى الجرحى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، ويبحث فريق إنقاذ عن أي مفقودين”، مشيرا إلى فتح تحقيق وإغلاق الموقع حتى إشعار آخر.

احتفال يتحول لكارثة مأساوية

وقالت صحيفة “لو نوفيلست” إن التدافع وقع خلال احتفالات أُقيمت في القلعة المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ارتفاع عدد القتلى

ويعود تاريخ القلعة للقرن التاسع عشر، وهي تقع على ارتفاع 900 متر داخل حديقة وطنية على بُعد 15 كيلومترا جنوب كاب هايتيان، ثاني أكبر مدن هايتي.

وفي بيان نُشر على فيسبوك، أشار رئيس الوزراء أليكس ديدييه فيس-إيميه وحكومته إلى أنهم “تلقوا ببالغ الأسى نبأ الحادث المأسوي الذي وقع السبت في قلعة لافيريير في ميلو”.

ونقلت “لو نوفيلست” عن مدير مكتب الحماية المدنية في شمال هايتي جان هنري بوتي، توقعه ارتفاع عدد القتلى نظرا لكثرة المفقودين.

وأشارت إلى أن التدافع وقع عندما “تجمع حشد كبير بشكل استثنائي لحضور احتفالات تقليدية” في القلعة، ونظرا لوجود مدخل واحد فقط، وقع شجار بين من يحاولون الدخول ومن يحاولون الخروج، ما أدى إلى التدافع القاتل.

