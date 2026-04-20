314 طالبًا وطالبة من تعليم الباحة يتأهلون للمرحلة الثالثة من أولمبياد “نسمو”

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تأهّل (314) طالبًا وطالبةً من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة إلى المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، في إنجاز يعكس تميّز مخرجات التعليم بالمنطقة، ويجسّد الاهتمام بتنمية القدرات العلمية والبحثية لدى الطلبة.

وأشار تعليم الباحة إلى أن أولمبياد “نسمو” يُعد من المبادرات الوطنية النوعية التي تُسهم في صقل مهارات الطلبة في مجالات العلوم والرياضيات، ورفع مستوى التنافس العلمي بينهم، مؤكدًا حرص الإدارة على مواصلة دعم المشاركين وتأهيلهم لتحقيق نتائج متقدمة في المراحل المقبلة، بما يعكس صورة مشرّفة لتعليم المنطقة.

