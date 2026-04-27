Icon

طرق الحج إلى مكة المكرمة.. رحلات إيمانية تتجدد عبر العصور Icon #يهمك_تعرف | ضوابط حجز زيارة الروضة الشريفة لضيوف الرحمن عبر “نسك” Icon 314 طالبًا وطالبة يتنافسون بالمرحلة الثالثة من أولمبياد “نسمو” بتعليم الباحة Icon اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن إيران Icon #يهمك_تعرف .. خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية Icon إنجاز دولي نوعي.. مختبر “وقاء” يحصد اعترافًا دوليًا من 33 دولة حول العالم Icon المملكة تشارك لمعرض “سوشي تك طوكيو 2026” تحت مظلة “استثمر في السعودية” Icon فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في المنطقة مع نظيره الإيراني Icon أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأمريكا بشأن مضيق هرمز وإنهاء الحرب Icon التعددية الثقافية هي أسلوب الحياة في أذربيجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

314 طالبًا وطالبة يتنافسون بالمرحلة الثالثة من أولمبياد “نسمو” بتعليم الباحة

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

انطلقت المرحلة الثالثة من منافسات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، الذي يُنفَّذ بشراكة إستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بمشاركة (314) طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.
وشهدت هذه المرحلة تنافس المشاركين في مجالات العلوم والرياضيات، ضمن مسارٍ يهدف إلى تنمية مهارات التفكير العلمي والتحليلي لدى الطلبة، واكتشاف الموهوبين، وتأهيلهم للمنافسات الوطنية والدولية؛ بما يعزّز مخرجات التعليم، ويرتقي بقدرات الطلبة في المجالات العلمية.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أن هذه المرحلة تُعدّ محطة مفصلية في مسار الأولمبياد، حيث يتأهل من خلالها الطلبة المتميزون لتمثيل فريق المنطقة في التصفيات النهائية التي ستُعقد في مدينة الرياض، وسط تنافسٍ وطني يجمع نخبة الطلبة من مختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن الأولمبياد يأتي ضمن البرامج النوعية التي تُسهم في رعاية الطلبة الموهوبين، وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ بما يواكب مستهدفات تطوير التعليم، ويعزّز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل العلمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

