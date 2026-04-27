طرق الحج إلى مكة المكرمة.. رحلات إيمانية تتجدد عبر العصور #يهمك_تعرف | ضوابط حجز زيارة الروضة الشريفة لضيوف الرحمن عبر “نسك” 314 طالبًا وطالبة يتنافسون بالمرحلة الثالثة من أولمبياد “نسمو” بتعليم الباحة اليوم.. ترامب يجتمع مع فريقه الأمني بشأن إيران #يهمك_تعرف .. خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية إنجاز دولي نوعي.. مختبر “وقاء” يحصد اعترافًا دوليًا من 33 دولة حول العالم المملكة تشارك لمعرض “سوشي تك طوكيو 2026” تحت مظلة “استثمر في السعودية” فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في المنطقة مع نظيره الإيراني أكسيوس: إيران قدمت مقترحاً لأمريكا بشأن مضيق هرمز وإنهاء الحرب التعددية الثقافية هي أسلوب الحياة في أذربيجان
انطلقت المرحلة الثالثة من منافسات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، الذي يُنفَّذ بشراكة إستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بمشاركة (314) طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.
وشهدت هذه المرحلة تنافس المشاركين في مجالات العلوم والرياضيات، ضمن مسارٍ يهدف إلى تنمية مهارات التفكير العلمي والتحليلي لدى الطلبة، واكتشاف الموهوبين، وتأهيلهم للمنافسات الوطنية والدولية؛ بما يعزّز مخرجات التعليم، ويرتقي بقدرات الطلبة في المجالات العلمية.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أن هذه المرحلة تُعدّ محطة مفصلية في مسار الأولمبياد، حيث يتأهل من خلالها الطلبة المتميزون لتمثيل فريق المنطقة في التصفيات النهائية التي ستُعقد في مدينة الرياض، وسط تنافسٍ وطني يجمع نخبة الطلبة من مختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن الأولمبياد يأتي ضمن البرامج النوعية التي تُسهم في رعاية الطلبة الموهوبين، وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ بما يواكب مستهدفات تطوير التعليم، ويعزّز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل العلمية.