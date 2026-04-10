Icon

نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

يشارك أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، التي تستضيفها مدينة جدة ضمن منظومة تشغيلية يقودها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “2027 السعودية”.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إقامة جميع مواجهات دور الـ16 في منطقة الغرب بنظام مباراة واحدة (بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب)، وفي ملاعب محايدة ضمن تجمع مركزي، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل، فيما تقام نهائيات البطولة (الأدوار النهائية) من (16 إلى 25) أبريل.

نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران

تُنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

وتُقام مباريات دور الـ16 بنظام المباراة الواحدة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية، حيث تشهد هذه المرحلة أربع مواجهات حاسمة على مدار يومين.
وتتوزع مهام المتطوعين على عدد من المسارات التنظيمية؛ تشمل استقبال الجماهير، وتنظيم الدخول، والإرشاد داخل الملاعب، ودعم الفرق المشاركة، إضافةً إلى المساندة في الجوانب اللوجستية والتشغيلية، بما يسهم في تعزيز جودة التنظيم وتقديم تجربة جماهيرية ثرية.
ويأتي إشراك المتطوعين ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة، التي تتولى تنسيق الجهود الميدانية وتفعيل الكوادر الوطنية، بما يعكس كفاءة التخطيط والتشغيل في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى.
وتعكس مشاركة المتطوعين مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، ودوره في دعم الفعاليات الرياضية، بما يُعزز من تكامل الجهود ويُسهم في إنجاح استضافة هذه المنافسات القارية.
وتُعد استضافة محافظة جدة لهذه المرحلة امتدادًا للنجاحات التي تحققها المملكة في تنظيم البطولات القارية والدولية، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة ومنشآت رياضية حديثة، تسهم في تقديم تجربة متميزة للأندية والجماهير.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

