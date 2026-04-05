Icon

ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا Icon مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا Icon الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

5 اشتراطات لسلامة قائدي الدراجات الآلية

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي الدراجات الآلية بتعليمات السلامة المرورية، بما يضمن سلامتهم وسلامة بقية مستخدمي الطريق.

وأوضحت عبر منصة إكس، أن أبرز اشتراطات السلامة الواجب التقيد بها تشمل ارتداء خوذة رأس مطابقة للمعايير المعتمدة، والتأكد من تثبيت لوحة الدراجة في موقعها النظامي، إلى جانب الالتزام بالمسار المخصص وعدم التنقل بين المسارات المرورية بشكل عشوائي.

قد يهمّك أيضاً
المرور : ضبط 402 دراجة آلية مخالفة

المرور : ضبط 402 دراجة آلية مخالفة

المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات

المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات

كما دعت إلى التقيد بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من مخاطر الحوادث.

وأكدت أن هذا التنبيه يأتي في إطار جهودها التوعوية المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية، وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد