5 اشتراطات لسلامة قائدي الدراجات الآلية

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي الدراجات الآلية بتعليمات السلامة المرورية، بما يضمن سلامتهم وسلامة بقية مستخدمي الطريق.

وأوضحت عبر منصة إكس، أن أبرز اشتراطات السلامة الواجب التقيد بها تشمل ارتداء خوذة رأس مطابقة للمعايير المعتمدة، والتأكد من تثبيت لوحة الدراجة في موقعها النظامي، إلى جانب الالتزام بالمسار المخصص وعدم التنقل بين المسارات المرورية بشكل عشوائي.

كما دعت إلى التقيد بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات للحد من مخاطر الحوادث.

وأكدت أن هذا التنبيه يأتي في إطار جهودها التوعوية المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية، وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.