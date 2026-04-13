55 مولودًا جديدًا يعزز الحياة الفطرية في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك خالد 

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
المواطن - واس

سجلت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (55) ولادة جديدة للكائنات الفطرية في كل من محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وذلك حتى منتصف الربع الثاني من عام 2026م، في مؤشر يعكس تعافي الحياة الفطرية ونجاح جهود الحماية وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض.
وأوضحت الهيئة أن الولادات شملت (9) من المها العربي و(46) من غزال الريم، حيث سُجل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (40) مولودًا، فيما بلغ عدد الولادات في محمية الملك خالد الملكية (15) مولودًا، وهو ما يعكس فاعلية البرامج الميدانية التي تنفذها الهيئة لتعزيز التوازن البيئي ودعم استدامة التنوع الأحيائي.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية لتنفيذ برامج الإطلاق وإعادة التوطين، والتي أسهمت في رفع معدلات التكاثر الطبيعي للكائنات الفطرية، وإعادة إحياء مواطنها الطبيعية وتعزيز استقرارها.
وبيّنت الهيئة أن هذه الولادات تمثل خطوة مهمة في دعم استمرارية الأنواع الفطرية التي شهدت تراجعًا في أعدادها خلال العقود الماضية، نتيجة التحديات البيئية مثل الصيد الجائر والتصحر، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادًا للخطط الوطنية الرامية إلى حماية الإرث الطبيعي وتعزيز الاستدامة البيئية.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح برامج الحماية وإعادة التوطين، وتسهم في دعم جهود المملكة للحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز مسار تنموي مستدام يوازن بين حماية البيئة وتنميتها للأجيال القادمة.

