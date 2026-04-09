9 قتلى في انفجار بمحطة لتوليد الكهرباء في الهند

أسفر انفجار وقع في محطة توليد كهرباء بوسط الهند، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح 15 آخرين الثلاثاء، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ووقع الانفجار في ولاية تشاتيسغار في محطة تابعة لشركة “فيدانتا ليمتد” وهي شركة فرعية لشركة “فيدانتا ريسورسز” المدرجة في بورصة لندن، بحسب ما أفاد به وزير الصناعة في الولاية لاخان لال ديوانغان.

وأوضح الوزير أن 24 عاملًا أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار غلاية في المحطة الواقعة في مقاطعة ساكتي، مؤكدًا مقتل 9 منهم.

وأعلن رئيس وزراء الولاية، فيشنو ديو ساي، أنه سيتم إجراء تحقيق، وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات الممكنة ضد جميع المسؤولين.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الانفجار الذي وقع في تشاتيسغار بأنه “مأساوي”، مقدمًا تعازيه لمن فقدوا أحباءهم في الحادث.