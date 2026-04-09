926 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يشاركون أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني

انطلقت المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو” الذي يُقام بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”، بمشاركة (926) طالبًا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ضمن برامج نوعية تستهدف رعاية الموهوبين وتعزيز مسارات التميز العلمي، وتستمر خمسة أيام.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن هذه المرحلة تأتي امتدادًا لرحلة تنافسية بدأت باكتشاف الطلبة الموهوبين، ومرورهم بسلسلة من المراحل التدريبية والتقيمية، وصولًا إلى البرامج المتقدمة التي تُعنى بتنمية مهارات التفكير العليا والتحليل وحل المشكلات في مجالات العلوم والرياضيات.

وبيّنت أن الطلبة المشاركين يتوزعون على عددٍ من المجالات العلمية، تشمل الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، إلى جانب مجالات علمية متخصصة، بما يعكس تنوّع الاهتمامات العلمية واتساع قاعدة المشاركة، ويعزز من فرص اكتشاف القدرات النوعية لدى الطلبة في مختلف التخصصات.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تُنفذ عبر مراكز تدريبية متخصصة يشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات، يقدمون محتوى علميًا متقدمًا يسهم في صقل مهارات الطلبة، وتأهيلهم للمراحل اللاحقة من الأولمبياد، التي تتضمن اختبارات تنافسية لاختيار الطلبة المتأهلين للبرامج التدريبية المكثفة.

ويُعدّ أولمبياد “نسمو” من المبادرات الوطنية الرائدة التي تسهم في إعداد جيلٍ علمي منافس عالميًا، من خلال توطين التدريب على علوم الأولمبياد، وتنمية القدرات البحثية والاستكشافية لدى الطلبة، إلى جانب تعزيز دور المعلمين والمعلمات في دعم الطلبة الموهوبين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

ويُسهم البرنامج في توسيع دائرة اكتشاف الموهوبين، وتهيئة الطلبة للمنافسة في الأولمبيادات العلمية الدولية، عبر مسارٍ تدريبي متكامل يبدأ من المدرسة، وينتهي بتمثيل المملكة في المحافل العالمية، في خطوةٍ تعكس اهتمام المملكة بتنمية رأس المال البشري وتعزيز حضورها في ميادين التميز العلمي.