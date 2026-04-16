stc ومجموعة روشن توقعان اتفاقية إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف البصرية في مجتمع سدرة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
المواطن - واس

وقعت مجموعة stc، اتفاقية شراكة مع “مجموعة روشن”، بهدف إنشاء بنية تحتية محايدة لشبكة الألياف البصرية في المراحل القادمة من مجتمع سدرة في مدينة الرياض.
وبموجب هذه الاتفاقية ستتولى مجموعة stc مسؤولية تخطيط وتنفيذ البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية، في حين ستقوم مجموعة روشن بالإشراف على اعتماد التصاميم، بما يضمن تكاملها مع النسيج العمراني للمجتمع والحفاظ على الطابع الجمالي.
ويسهم هذا النموذج في تمكين جميع مشغلي خدمات الاتصالات من تقديم الخدمات عبر بنية تحتية مشتركة لشبكة الألياف البصرية، مما يسهم في تعزيز الجودة وتحسين الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى إلغاء الحاجة لنشر شبكات متعددة في مجتمع سدرة.
وحرصًا على مراعاة الطابع الجمالي للهوية العمرانية في مجتمع “سدرة”، سيتم تنفيذ الشبكة بالكامل تحت الأرض، مع توفير وصلات احتياطية للمرافق والأبراج ومحطات الاتصالات، بما يضمن استدامة منظومة الخدمات المختلفة والأنشطة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن هذه البنية التحتية المتقدمة سرعات نقل بيانات عالية وموثوقه للسكان.
وتعكس هذه الشراكة المكانة الرائدة لمجموعة stc في مجال البنية التحتية الرقمية وتسلط الضوء على دورها المحوري في دعم المشاريع السكنية الضخمة وجهود التطوير العمراني في المملكة، كما تؤكد في الوقت نفسه على التزام “مجموعة روشن” المستمر بتطوير مجتمعات سكنية عصرية.

قد يهمّك أيضاً
stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا

stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن

وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
