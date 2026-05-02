آرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوزه على فولهام

عزّز فريق آرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووسّع الفارق إلى ست نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، عقب فوزه على ضيفه فولهام اليوم بنتيجة (3 – 0)، على ملعب “الإمارات” في العاصمة لندن، ضمن الجولة الـ(35) من المسابقة.

وسجل أهداف اللقاء فيكتور غيوكريس في الدقيقتين التاسعة والـ(49)، وبوكايو ساكا في الدقيقة الـ(40)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى (73) نقطة، فيما تجمّد رصيد فولهام عند (48) نقطة في المركز العاشر.