آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي” بخطوات ميسّرة لضيوف الرحمن

أوضحت وزارة الصحة آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي”، مؤكدةً دوره منصة رقمية موحّدة تمكّن ضيوف الرحمن من استكمال إجراءاتهم الصحية بسهولة ويسر، ضمن الاستعدادات لموسم حج 1447هـ، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية السعودية 2030.

وبيّنت الوزارة أن آلية الحجز تتم عبر خطوات محددة داخل التطبيق، تبدأ بعرض الحالة الصحية للمستفيد، ثم حجز موعد جديد أو اختيار موعد متوفر، يلي ذلك تأكيد الموعد، ومن ثم اختيار عيادة التطعيم للكبار، واستكمال بقية الخطوات حتى تأكيد الحجز النهائي، بما يضمن إتمام العملية بشكل منظم وسريع.

وأكدت أن تطبيق “صحتي” يتيح للمستفيدين إدارة مواعيدهم الصحية بكفاءة، واختيار المرافق الصحية المناسبة؛ بما يسهم في تسهيل الوصول إلى اللقاحات المعتمدة، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية للحج.

وشددت وزارة الصحة على أهمية المبادرة بحجز موعد لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي”، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الصحية يسهم في حماية الحجاج وتعزيز سلامتهم، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات التطبيق لضمان تجربة حج صحية وآمنة.