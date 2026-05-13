Icon

أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة Icon الصناعة والتعدين في السعودية.. عامٌ من المنجزات النوعية والمؤشرات القياسية Icon امتدادًا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة Icon جهود إرشادية وإنسانية تعزّز انسيابية الدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي Icon تحذير سيبراني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة لينوفو Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء  Icon ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن Icon روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد Icon فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز Icon أسعار الذهب تستقر قرب 4720 دولار للأونصة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تتضمن حزمة من الضوابط التنظيمية

أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٢ مساءً
أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة
المواطن - فريق التحرير

امتدادًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز كفاءة استخدام الأصول، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل عند انطباق معايير الشغور، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

حزمة من الضوابط التنظيمية

وأوضح الحساب الرسمي لبرنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عبر منصة إكس، أن اللائحة تتضمن حزمة من الضوابط التنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن.

وبيّن البرنامج أن أبرز ما ورد في اللائحة التنفيذية يشمل تحديد الرسم السنوي بما يصل إلى 5% من قيمة المبنى، إلى جانب تعريف العقار الشاغر بأنه المبنى غير المستغل لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.

كما نصت اللائحة على أن مدة الشغور المعتمدة تبدأ من 6 أشهر من عدم استخدام المبنى، على أن يشمل التطبيق المباني القابلة للإشغال الواقعة ضمن النطاقات المحددة لكل مدينة، والتي يتم تحديدها بقرار من وزير البلديات والإسكان.

وأشار البرنامج إلى أن تحديد النطاقات الجغرافية سيعتمد على معدلات الشغور ومستويات أسعار العقارات في كل منطقة، بما يضمن دقة الاستهداف وفعالية التطبيق.

وأكد أن هذه اللائحة تأتي ضمن منظومة تطويرية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأصول العقارية، وتحفيز الاستفادة من المباني غير المستغلة، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق العقاري وفق مستهدفات التنمية الحضرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد