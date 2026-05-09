أبرز 10 شواطئ لا تفوت زيارتها في قطر هذا الصيف

مع حلول فصل الصيف، تبرز سواحل دولة قطر كإحدى أبرز الوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه، مقدّمةً للزوار فرصة فريدة لاكتشاف تنوّع التجارب الشاطئية التي تزخر بها الدولة.

وعلى امتداد مياه الخليج العربي، تتناغم الشواطئ الهادئة مع شواطئ المدينة النابضة بالحياة، إلى جانب المناظر الصحراوية الساحرة، لتوفّر تجارب متنوعة تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات. وسواء كنت تبحث عن قضاء صباح هادئ بجوار المياه، أو نزهة عائلية ممتعة، أو ملاذ شاطئي مليء بالنشاط، فإن كل وجهة تقدم تجربةً فريدة.

وتحتضن دولة قطر مجموعة متنوعة من الشواطئ العامة والخاصة التي تلبي مختلف التفضيلات، بدءاً من الشواطئ الطبيعية المفتوحة وصولاً إلى الوجهات الشاطئية المتكاملة المصممة بعناية لتقديم تجارب استثنائية للزوار.

شاطئ نامي

يُعد شاطئ نامي أحدث إضافة إلى الخيارات الشاطئية التي تقدمها قطر، ويقع في قلب العاصمة الدوحة، ليقدم تجربة شاطئية استثنائية تضم أكواخ الكابانا، ومساحات خضراء منسقة، وخيارات متنوعة لتناول الطعام. كما يضم منطقة مخصصة للسيدات فقط، مما يوفر بيئة أكثر خصوصية وراحة للزائرات.

شاطئ 974

يقع هذا الشاطئ بالقرب من استاد 974، ويجمع بين الترفيه والأجواء النابضة بالحياة. ويوفر الشاطئ تجربة بحرية تفاعلية وحيوية بفضل الرياضات المائية التي تشمل الدراجات المائية (الجت سكي) وقوارب الكاياك، بالإضافة إلى ملاعب الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم والمناطق المخصصة للأنشطة.

شاطئ الخليج الغربي

يقع شاطئ الخليج الغربي في وسط الدوحة، ويوفر ملاذاً يسهل الوصول إليه مع إطلالات ساحرة على أفق المدينة. وباعتباره أحد الشواطئ القليلة التي تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة، فإنه يُعد وجهة مثالية للاستمتاع بنزهات المشي الهادئة، والسباحة، وقضاء أوقات مريحة بجوار البحر.

شاطئ سيلين

يقع شاطئ سيلين في مدينة مسيعيد، وهو وجهة مفضلة وعريقة تحظى بمكانة خاصة لدى الأجيال بفضل طبيعته الفريدة التي تجمع بين الكثبان الرملية والإطلالة البحرية. ويمكن للزوار الاستمتاع بالقيادة على الكثبان الرملية، والسباحة في أجواء شاطئية وصحراوية حيوية على مدار اليوم.

البحر الداخلي (خور العديد)

يتميز البحر الداخلي، أو “خور العديد”، بطبيعة نادرة حيث تعانق الكثبان الرملية الصحراوية مياه البحر. وباعتباره محمية طبيعية مدرجة ضمن قائمة اليونسكو، يمكن للزوار خوض مغامرات صحراوية شيقة والاستمتاع بالسباحة، مما يجعله أحد أكثر وجهات المغامرات التي تجمع بين الصحراء والبحر تشويقاً في قطر.

شاطئ فويرط

يقع شاطئ فويرط على امتداد الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر، ويشتهر برماله البيضاء الناعمة ومياهه شديدة النقاء. ويحتضن الشاطئ منتجع “فويرط كايت بيتش، مجموعة تابيستري من هيلتون” المصمم خصيصاً ليكون وجهة متكاملة، حيث يقدم مرافق عالمية المستوى لممارسة التزلج الشراعي على الماء والرياضات المائية، إلى جانب باقة من المرافق الترفيهية الشاطئية، مما يجعله وجهة رئيسية لعشاق التجارب الساحلية المليئة بالنشاط والحيوية.

شاطئ المرونة

يشتهر شاطئ المرونة برماله الذهبية ومياهه الهادئة الصافية، مما يجعله وجهة مثالية للسباحة والاسترخاء وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة، كما يوفر أجواء رائعة للنزهات والتخييم، مع فرصة استكشاف الحياة البحرية مثل نجم البحر وسرطان البحر على طول الساحل.

شاطئ سميسمة

يقع شاطئ سميسمة شمال الدوحة، وهو وجهة عائلية بامتياز تُعرف بمياهها الهادئة والضحلة. ويوفر الشاطئ بيئة متكاملة للنزهات العائلية المريحة، حيث يضم مناطق مظللة للجلوس، وملاعب للأطفال، وأماكن مخصصة للشواء، ومساحات مفتوحة للألعاب الشاطئية.

شاطئ زكريت

يقع شاطئ زكريت على الساحل الغربي لقطر، ويشتهر بتكويناته الصخرية الجيرية المذهلة وطبيعته الصحراوية. ويحظى الشاطئ بشعبية كبيرة بين محبي التخييم، وركوب الأمواج شراعياً، حيث يقدم تجربة ساحلية بعيداً عن صخب المدينة وسط الطبيعة والحياة البرية.

شاطئ دخان

يقع شاطئ دخان على الساحل الغربي لقطر، ويتميز بشريطه الساحلي الواسع ومياهه الهادئة والصافية. ويمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة، والغطس بالقرب من مناطق الشعاب المرجانية، وصيد الأسماك، والتخييم، مما يجعله وجهة مثالية للرحلات الجماعية والتجارب الساحلية في الهواء الطلق.

تعكس هذه الشواطئ مدى تنوع الشريط الساحلي في قطر، حيث تقدم تجارب تتراوح بين الأجواء الطبيعية والوجهات الحضرية المتطورة. وسواء كنت تبحث عن الاسترخاء، أو المغامرة، أو النزهات العائلية، تواصل شواطئ قطر ترسيخ مكانة البلاد كوجهة صيفية جذابة ويسهل الوصول إليها.

وبعيداً عن شواطئها، تقدّم قطر موسماً صيفياً استثنائياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمعالم السياحية والعروض ضمن برنامج “هلا بالصيف” وعرض “إقامة مجانية للأطفال”. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://visitqatar.com/qa-ar/events- calendar/summer-in-qatar