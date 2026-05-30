أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على أملج، والوجه، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وارتفاعًا للأمواج، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏