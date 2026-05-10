أتربة مثارة ورياح على المنطقة الشرقية حتى الثانية صباحًا

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس إلى استمرار تأثير الأتربة المثارة على المنطقة الشرقية حتى الساعة الثانية من صباح يوم الاثنين.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تتراوح بين 3 و5 كيلومترات.